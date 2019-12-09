Нижегородские ученые получили правительственные награды

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-09T12:02:31+03:00

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Правительственные премии получили член–корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор ветеринарных наук, профессор Василий Сочнев и доктор биологических наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, почётный работник науки и техники РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ Александр Самоделкин.

присуждена премия правительства Российской Федерации в области науки и техники, за научно-внедренческую работу «Отечественные инновационные средства, технологии и методы защиты здоровья животных, обеспечение увеличения производства животноводческой продукции и биологическую безопасность страны».

На кафедре Василия Сочнева проводились уникальные разработки в области защиты здоровья животных и повышения их продуктивности. На кафедре физиологии и биохимии животных НГСХА под руководством Александра Самоделкина был разработан способ экспресс-диагностики ранней патологии. Кроме того, учеными были разработаны несколько фармацевтических средств и добавок. Для внедрения в фармпроизводство разработок авторского коллектива в Сергиевом Посаде уже организовали современное производство лекарственных средств.

По информации НГСХА

ИСТОЧНИК KP.RU