83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-09T11:06:43+03:00

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В Автозаводском районе 83-летний мужчина украл сотовый телефон. Об этом сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщается, что с заявлением о краже телефона в полицию обратилась 32-летняя жительница Автозаводского района. Женщина сообщила полицейским, что оставила сотовый телефон без присмотра на прилавке в одном из магазинов по улице Полтавской в областном центре.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В результате расследования, сотрудники правоохранительных органов задержали 83-летнего мужчину. Ранее дедушка не был замечен в каких-либо противоправных действиях. Но вину свою не отрицал. В настоящий момент задержанный находится дома, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Зачем дедушке понадобился чужой мобильный телефон, источник не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU