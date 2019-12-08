Нижегородское Управление ЗАГС ответит на вопросы жителей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-08T15:38:18+03:00

Горячая интернет-линия будет работать с 11 по 13 декабря

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Нижегородцы смогут задать свои вопросы специалистам ЗАГС под конец уходящего года. Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, Главное управления ЗАГС региона проведет горячую интернет-линию в период с 11 по 13 декабря.

Линия будет посвящена порядку получения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

В региональном правительстве также пояснили, что 11 декабря 2019 года горячая интернет-линия начнет свою работу на сайте ГУ ЗАГС Нижегородской области в разделе «Интернет-приемная».

ИСТОЧНИК KP.RU