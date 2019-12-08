2019-12-08T12:53:05+03:00
Спорт

Нижегородский «Старт» на выезде обыграл «Кузбасс»

Матч чемпионата России среди команд Суперлиги состоялся 7 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский хоккейный клуб «Старт» на выезде вырвал победу у кемеровского «Кузбасса». Поединок в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги состоялся 7 декабря на стадионе «Химик».

По информации пресс-службы нижегородской команды, игра получилась довольно результативной, завершившись со счетом 7:5. Алексей Киселев оформил хет-трик, по одному мячу забили Роман Ледянкин, Анатолий Голубков, Илья Насекин, Никита Шеховцов. А Денис Котков сделал четыре голевые передачи.

Голы: 0:1 - Киселёв (Котков, 6), 0:2 - Ледянкин (Котков, 8), 1:2 - Швецов (Тарасенко, 17), 2:2 - Земцов (Павенский, 27), 2:3 - Голубков (Гавриленко, 37 - свободный), 2:4 - Киселёв (Насекин, 43), 3:4 - Швецов (Жаукенов, 53 - угловой), 4:4 - Стасенко (66, с пенальти), 4:5 - Насекин (Немцев, 69), 4:6 - Н.Шеховцов (Котков,77 - угловой), 4:7 - Киселёв (Котков, 86 - угловой), 5:7 - Стасенко (90, с пенальти).

Добавим, что свой следующий матч на выезде хоккейный клуб «Старт» проведет в Кирове 14 декабря. Нижегородцы сыграют против «Родины» (0+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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