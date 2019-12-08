2019-12-08T10:34:28+03:00
Общество

Свинина и говядина подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на курицу, картофель и подсолнечное масло
Анастасия НАЗАРОВА
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Региональный минэкономразвития в очередной раз сообщает о падении цен на некоторые продукты в магазинах Нижегородской области. В этот раз, по данным Нижегородстата, подешевели говядина, свинина и яблоки.

Так, с 25 ноября по 2 декабря говядина стала дешевле на 1% (с 359,7 до 355,9 рубля за кило), свинина - на 0,8% (с 245,3 до 243,3 рубля за кило), а яблок - на 3,1% (с 75,9 до 73,6 рубля за кило).

В добавок ко всему наблюдается снижение средних цен на куриное мясо, подсолнечное масло и картофель.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что, по информации Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,1% меньше среднероссийского показателя. В частности в сентябре 2019 года отмечалось снижение цен на рыбу, сахар, муку, кондитерские изделия и сезонные овощи и фрукты.

Вместе с тем глава региона Глеб Никитин обратил внимание нижегородского УФАС на необходимость держать на контроле цены на товары первой необходимости. Они, по словам губернатора, должны быть адекватными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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