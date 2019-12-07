Около 7500 человек остались без горячей и холодной воды в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-07T18:19:55+03:00

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Очередная авария на сетях произошла в Нижнем Новгороде днем в субботу, 7 декабря 2019 года. На этот раз она затронула 18 многоквартирных домов в районе улицы Трудовой, где проживает около 7500 жителей. Кроме того, пострадал детский сад №7, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Правда, детский сад в субботу не работал.

Согласно информации, там произошло нарушение холодного и горячего водоснабжения. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. Планируется, что они будут завершены не позднее 21:00 7 декабря, а пока к домам осуществляется подвоз питьевой и технической воды.

Напомним, накануне без воды остались жители 13 многоквартирных домов на улице Веденяпина в Автозаводском районе. Кроме того, ранее произошел еще ряд подобных аварий в разных точках Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU