Семь районов Нижегородской области «получили зачет» по нацпроектам

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-07T15:59:55+03:00

Главы всех муниципалитетов должны отчитаться по итогам года в срок до 20 декабря

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Семь районов Нижегородской области получили оценки по исполнению нацпроектов. Володарский, Шарангский, Лукояновский, Воскресенский, Сергачский, Спасский и Варнавинский районы получили оценки «надлежащее» и «удовлетворительное» исполнение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина главы всех муниципалитетов должны отчитаться по итогам 2019 года в срок до 20 декабря. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Если оценка будет признана неудовлетворительной, последуют самые жесткие решения.

- Сейчас самая главная задача, чтобы деньги, выделенные на нацпроекты, реально улучшили качество жизни людей в районах. Это и отремонтированные спортзалы, благоустроенные территории, отремонтированные дороги, переселенные из аварийного фонда граждане и многое другое, – отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

ИСТОЧНИК KP.RU