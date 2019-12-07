2019-12-07T13:32:48+03:00
Общество

Центр ядерной медицины появится в Нижнем Новгороде

В нем будут диагностировать и лечить онкологические заболевания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Центр ядерной медицины планируется построить в Нижнем Новгороде – предоставление земельного участка под эти цели компании ООО «ЛДЦ МИБС» было одобрено советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, объект будет располагаться в Автозаводском районе на площади около девяти тысяч квадратных метров. Стоимость строительства центра составит около 690,5 миллионов рублей, а планируемый срок строительства – 20 месяцев. Центр будет оказывать помощь онкобольным.

Кроме того, совет одобрил строительство областного Центра бокса в Городце, который расположится на территории 7,4 тысячи квадратных метров. Инвестор планирует возвести его за полгода и потратить на это 35 миллионов рублей.

Напомним, что в проекте регионального бюджете на 2020 год по поручению губернатора Глеба Никитина предусмотрено увеличение средств на борьбу с онкологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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