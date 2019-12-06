Нижегородские сироты получили ключи от квартир

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-06T16:41:20+03:00

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Сегодня 32 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир в доме 42 по улице Волжской в Сормовском районе, сообщает Управление по связям со СМИ

администрации Нижнего Новгорода.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил новоселов.

«В этом году была проведена по-настоящему большая работа. Во-первых, благодаря поддержке губернатора мы передали уже 95 квартир детям, которые в силу разных обстоятельств остались без родителей. Всего министерство социальной политики нам передало 117 квартир, поэтому в самое ближайшее время еще появятся 22 новосела. Квартиры очень светлые, хорошие, уютные». сказал Владимир Панов, вручая ключи будущим собственникам жилья.

По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Лебедева, для ребят новые квартиры - это хороший старт в жизни.

«Когда есть жилье, когда есть семья, когда есть работа, мне кажется, – вот оно счастье. Сегодня как раз тот случай, когда государство, руководство области и города решили проблемы 32 девушек и молодых людей, которые не имеют родителей», - подчеркнул Юрий Лебедев.

Ребята смогут уже Новый год встретить в новых квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU