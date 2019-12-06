Подростки воровали ограждения с могил в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-06T16:04:56+03:00

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Житель Арзамаса обратился в полицию с заявлением о краже чугунной ограды с могилы, где похоронены его родственники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УКРФ (кража). Об этом сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе расследования арзамасские полицейские выяснили, что чугунные фрагменты захоронения с кладбища, расположенного в рабочем поселке Выездное Арзамаского района, украли трое молодых людей. Добычу они сдали в лом. После задержания выяснилось, что данный случай был далеко не единичным — преступная группа была причастна еще к трем подобным кражам.

Среди подозреваемых оказался 20-летний молодой человек, ранее судимый за аналогичные преступления, 17-летний подросток, также судимый. Их 16-летний сообщник ранее в преступлениях замечен не был. Все трое признают свою вину.

Преступникам грозит наказание от штрафа (до 200 тысяч рублей) до лишения свободы (до 5 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU