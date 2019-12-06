2019-12-06T15:14:03+03:00
Общество

Нижегородский трамплин почти достроен

Готовность составляет 90%
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Министерства строительства Нижегородской области, готовность трамплина к-60, который строится в Нижнем Новгороде, в настоящий момент составляет 90%.

Планируется, что трамплин заработает уже в начале следующего года, его введут в эксплуатацию в первом квартале.

Сейчас подрядчик выполняет строительно-монтажные работы.

Ранее сообщалось, что ООО «Фирма Кондактио» из Республики Башкортостан предоставит искусственное покрытие для трамплина К-60 стоимостью 11,6 млн рублей. Искусственным пластиковым покрытием «CONDUCTIO» оснащены многие трамплины в Финляндии, Норвегии, Франции, Германии, Швеции. В России покрытие приобрели спортивные школы из Санкт-Петербурга, Междуреченска, Пермского Края, Южно-Сахалинска, Магадана и др.

Контракт на строительство трамплина был заключен в ноябре 2018 года. Сторонами договора выступили ООО «Нижегородстройзаказчик» и ООО «Нижегородстройпроект». Общая стоиомсть проекта составляет 193,11 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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