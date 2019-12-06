В Автозаводском районе опять авария на тепловых сетях

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-06T13:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в полдень, по неприятной, но уже сложившейся традиции, произошла очередная авария на сетях теплоснабжения. Технологические неполадки произошли в Автозаводском районе, на улице Веденяпина у дома 32. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате аварии без тепла остались 13 многоквартирных жилых домов, с общим количеством жителей 5476 человек. Кроме того, похолодели батареи в одном объекте социальной сферы — детском саду. Воспитательный процесс в садике не нарушен, температура в помещениях остается в пределах нормы.

По данным источника, теплоноситель из системы отопления сливаться не будет. Ремонтно-восстановительные работы проводятся подрядной организацией (5 человек, 3 единицы техники).

Устранить последствия аварии и восстановить теплоснабжение планируется сегодня, к 12 часам ночи.

Напомним, в течение двух недель аварии на сетях отмечались в разных районах города. В Автозаводском районе, в частности, это уже вторая крупная авария, в результате которой остаются без отопления тысячи жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU