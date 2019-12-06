2019-12-06T13:34:31+03:00
Общество

В Автозаводском районе опять авария на тепловых сетях

Перебои с теплоснабжением становятся нормой
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в полдень, по неприятной, но уже сложившейся традиции, произошла очередная авария на сетях теплоснабжения. Технологические неполадки произошли в Автозаводском районе, на улице Веденяпина у дома 32. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате аварии без тепла остались 13 многоквартирных жилых домов, с общим количеством жителей 5476 человек. Кроме того, похолодели батареи в одном объекте социальной сферы — детском саду. Воспитательный процесс в садике не нарушен, температура в помещениях остается в пределах нормы.

По данным источника, теплоноситель из системы отопления сливаться не будет. Ремонтно-восстановительные работы проводятся подрядной организацией (5 человек, 3 единицы техники).

Устранить последствия аварии и восстановить теплоснабжение планируется сегодня, к 12 часам ночи.

Напомним, в течение двух недель аварии на сетях отмечались в разных районах города. В Автозаводском районе, в частности, это уже вторая крупная авария, в результате которой остаются без отопления тысячи жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский трамплин почти достроен
Глеб Никитин: «В этом году впервые проведено электронное голосование по благоустройству городских территорий»
В Нижегородской области за взятку судят сотрудника исправительной колонии
В историческом центре Нижнего Новгорода ставят главную елку города
В Нижнем Новгороде меняются маршруты общественного транспорта
В Дзержинске незаконно уложили асфальт
В течение дня в Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Ремонт инженерных сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершится поздним вечером
Нижегородская область популярна у туристов, которые путешествуют поездом
В Нижнем Новгороде пройдет Международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week"
Поселок «Луч» в Нижнем Новгороде газифицируют
Хормейстер из Арзамасского района стал лауреатом премии Правительства РФ
Эксперты ОНФ предлагают ввести дисциплинарную и финансовую ответственность за срыв сроков нацпроектов
Завод по переработке вторичных полимеров открылся в Нижнем Новгороде
На нижегородском кладбище «Марьина роща» отремонтируют ограждение
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» прервал серию неудач
«Умные остановки» информируют нижегородцев о движении транспорта
В Нижнем Новгороде построен бетонный скейт-парк
Музей истории елочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородский форум вышел на федеральный уровень
В Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Новогодняя иллюминация впервые озарит Светлоярский парк в Нижнем Новгороде
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году