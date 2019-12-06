Глеб Никитин: «В этом году впервые проведено электронное голосование по благоустройству городских территорий»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-06T13:04:56+03:00

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Пятыи форум «Среда для жизни» прои дет в Нижнем Новгороде в августе 2020 года. Форум проходит ежегодно в разных городах России - Великом Новгороде, Калининграде, Саратове и Иннополисе (Татарстан).

В рамках форума участники будут обсуждать приоритеты развития России до 2024 года, обозначенные в национальных проектах. Для жителей и гостей города пройдет фестиваль «Городские выходные».

«Проведение форума «Среда для жизни» в Нижегородской области даст нам возможность представить лучшие практики, которые работают в регионе. Ставку в вопросах развития городской среды мы делаем на вовлечение в эту работу жителей,- отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Впервые в этом году проведено электронное голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В голосовании приняло участие более 220 тысяч человек. Уже стартовал прием заявок для участия в программе поддержки местных инициатив. В проект «Никто не забыт» входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне, что особенно важно в преддверии 75-летия Победы. Уверен, что форум станет отличной площадкой для обсуждения промежуточных итогов реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Огромное значение имеет и тема восстановления исторических центров городов страны. В октябре мы принимали у себя Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Уверен, что и это событие регион сможет сделать максимально насыщенным и интересным, а гостям мероприятия будет интересно познакомиться с нижегородским опытом по развитию городской среды», - добавил губернатор.

Проведение форума в канун важной даты — 800-летия Нижнего Новгорода — поможет раскрыть туристический потенциал города и привлечь новых гостей, уверен генеральный директор компании-организатора ДОМ.РФ Александр Плутник.

ИСТОЧНИК KP.RU