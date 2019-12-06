В Нижегородской области за взятку судят сотрудника исправительной колонии

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-06T12:15:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Варнавинском районе рассмотрено уголовное дело по факту получения взятки бывшим сотрудником исправительного учреждения, сообщает прокуратура Нижегородской области. Офицер обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как установил суд, в течение года, с апреля 2018 по март 2019 года сотрудник исправительной колонии, имеющий офицерское звание, проносил на территорию колонии сотовые телефоны для осужденного. За «передачки» сотрудник колонии получил от знакомых осужденного в общей сложности 31 тысячу рублей. Деньги были ему перечислены на счет в банке через киви-кошелек (4 телефона недобросовестный сотрудник пронес в 2018 году, а 3 телефона пытался пронести в 2019 году), сообщает источник.

Суд с учетом личности подсудимого по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 5 лет.

Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком на 5 лет, он лишен специального звания «майор внутренней службы».

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU