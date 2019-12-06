В историческом центре Нижнего Новгорода ставят главную елку города

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-06T11:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на площади Минина и Пожарского начали устанавливать главная городская елка города. Традиционно тысячи нижегородцев и гостей города именно рядом с этой елью встречают новый год.

Горожане уже с удовольствием делятся в социальных сетях фотографиями с места событий, ни один этап установки не обойдется без внимания.

Напоминаем, зеленая красавица высотой 22 метра была приобретена за 10,4 миллиона рублей. Верхушку украсит двухметровая золотая звезда. А на еловых лапах разместятся полторы тысячи красных и золотых шаров и пять с половиной километров гирлянды.

Напомним, до 20 декабря ели будут установлены во всех районах города и области. Как сообщала пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, к празднованию Нового года на территории областного центра будет размещено почти 1200 элементов иллюминации - светодиодные перетяжки, консоли, объемно-пространственные композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU