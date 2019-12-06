2019-12-06T11:17:48+03:00
Общество

В историческом центре Нижнего Новгорода ставят главную елку города

22-метровая ель украсит площадь Минина
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня на площади Минина и Пожарского начали устанавливать главная городская елка города. Традиционно тысячи нижегородцев и гостей города именно рядом с этой елью встречают новый год.

Горожане уже с удовольствием делятся в социальных сетях фотографиями с места событий, ни один этап установки не обойдется без внимания.

Напоминаем, зеленая красавица высотой 22 метра была приобретена за 10,4 миллиона рублей. Верхушку украсит двухметровая золотая звезда. А на еловых лапах разместятся полторы тысячи красных и золотых шаров и пять с половиной километров гирлянды.

Напомним, до 20 декабря ели будут установлены во всех районах города и области. Как сообщала пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, к празднованию Нового года на территории областного центра будет размещено почти 1200 элементов иллюминации - светодиодные перетяжки, консоли, объемно-пространственные композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский трамплин почти достроен
В Автозаводском районе опять авария на тепловых сетях
Глеб Никитин: «В этом году впервые проведено электронное голосование по благоустройству городских территорий»
В Нижегородской области за взятку судят сотрудника исправительной колонии
В Нижнем Новгороде меняются маршруты общественного транспорта
В Дзержинске незаконно уложили асфальт
В течение дня в Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Ремонт инженерных сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершится поздним вечером
Нижегородская область популярна у туристов, которые путешествуют поездом
В Нижнем Новгороде пройдет Международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week"
Поселок «Луч» в Нижнем Новгороде газифицируют
Хормейстер из Арзамасского района стал лауреатом премии Правительства РФ
Эксперты ОНФ предлагают ввести дисциплинарную и финансовую ответственность за срыв сроков нацпроектов
Завод по переработке вторичных полимеров открылся в Нижнем Новгороде
На нижегородском кладбище «Марьина роща» отремонтируют ограждение
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» прервал серию неудач
«Умные остановки» информируют нижегородцев о движении транспорта
В Нижнем Новгороде построен бетонный скейт-парк
Музей истории елочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородский форум вышел на федеральный уровень
В Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Новогодняя иллюминация впервые озарит Светлоярский парк в Нижнем Новгороде
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году