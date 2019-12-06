В Нижнем Новгороде меняются маршруты общественного транспорта

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-06T11:04:02+03:00

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С 08.00 7 декабря 2019 года до 23.59 12 января 2020 года в связи с празднованием новогоднего фестиваля «Горьковская елка 2020» будет сокращен путь следования троллейбусных маршрутов №№13, 17, 31 до площади Свободы. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Трамвайный маршрут №5 будет двигаться по схеме Мыза – Черный пруд.

Кроме того, изменится движение и некоторых автобусных маршрутов. Так, маршруты №№А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 будут ходить по улице Варварской и улице Пискунова в оба направления. Автобусы №№А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т-98 - по улице Варварской, улице Пискунова в направлении площади Сенной; по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского в направлении площади Свободы. На этих маршрутах в районе пересечения улиц Пискунова и Ульянова в направлении площади Сенной будет введена остановка в районе дома №5Б по улице Минина в направлении площади Минина и Пожарского.

Также, в департаменте сообщили, что маршрутное такси №Т-31 будет двигаться по улице Пискунова, улице Варварской в оба направления. Кроме того, перенесен разворот автобусов маршрутов №№А-1, А-68, Т-4, Т-31 в район улицы Большой Покровской.

Также, по данным департамента, с 08.00 28 декабря 2019 года до 23.59 8 января 2020 года будет временно прекращено движение транспорта по Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова). Кроме того, в новогоднюю ночь с 23.00 31 декабря 2019 года до 01.00 1 января 2020 года будет временно ограничено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной (на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой).

В это время будет также запрещена парковка транспортных средств на этих улицах. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU