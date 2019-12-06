2019-12-06T09:59:58+03:00
Общество

В Дзержинске незаконно уложили асфальт

Дорожникам грозит штраф до 100 тысяч рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Дзержинске (нижегородская область) у торгового центра «Союз» незаконно уложили асфальт. Об этом сообщается на официальном сайте админстрации города. Фирма, выполняющая работы по укладке асфальта, разрешения на проведение данных работ не получала.

Вчера данная организация вызвана для дачи объяснений и составления протокола за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 3.5 КоАП Нижегородской области (производство земляных работ без соответствующего разрешения). За подобное правонарушение организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

В администрации напомнили, что работы по укладке асфальта должны проводиться после получения соответствующего разрешения в администрации города.

Напомним, возле ТЦ проводятся работы по сносу торговых киосков и благоустройству территории. Жители уже жаловались на свалки строительного мусора, которые образовались после сноса торговых объектов, а потом - на синий забор, которым оградили место благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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