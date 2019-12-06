В течение дня в Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
В течение дня ожидается облачная погода, временами небольшие осадки, ночью возможен кратковременный снег.
Ветер юго-западный, 6 метров в секунду, влажность в течение дня до 90%. Атмосферное давление — 738 миллиметров ртутного столба.
В течение дня температура воздуха снизится незначительно - до -2 градусов. Ветер немного стихнет - до 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.
Небольшие осадки ожидаются и в субботу тоже, температура установится на уровне от 0 до -3 градусов. А вот в воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 2 градусов. Ветер, впрочем, не стихнет — до 6 метров в секунду.
В целом, до середины следующей недели сохраниться относительно теплая и влажная погода, возможны небольшие осадки, температура воздуха около 0. Ночью - ниже нуля, возможен гололед. Атмосферное давление в норме.
ИСТОЧНИК KP.RU