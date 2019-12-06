В течение дня в Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-06T09:24:42+03:00

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 1 градус тепла.

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В течение дня ожидается облачная погода, временами небольшие осадки, ночью возможен кратковременный снег.

Ветер юго-западный, 6 метров в секунду, влажность в течение дня до 90%. Атмосферное давление — 738 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха снизится незначительно - до -2 градусов. Ветер немного стихнет - до 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Небольшие осадки ожидаются и в субботу тоже, температура установится на уровне от 0 до -3 градусов. А вот в воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 2 градусов. Ветер, впрочем, не стихнет — до 6 метров в секунду.

В целом, до середины следующей недели сохраниться относительно теплая и влажная погода, возможны небольшие осадки, температура воздуха около 0. Ночью - ниже нуля, возможен гололед. Атмосферное давление в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU