Нижегородская область популярна у туристов, которые путешествуют поездом

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-05T16:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты Туту.ру составили два рейтинга самых привлекательных регионов — для путешествующих на самолетах и для туристов, предпочитающих железную дорогу. Внутренние поездки в пределах одного региона исключались.

В обоих рейтингах первое место ожидаемо заняла Москва - большая часть маршрутов из любого города страны с пересадкой, не важно на поезде или самолете, как правило идет через Москву. Москва принимает чуть более четверти всех прилетающих авиапассажиров (26%) и около трети путешествующих на поезде (29%).

Вторую строчку в рейтинге популярных у «авиаторов» маршрутов занял Краснодарский край, третью — Санкт-Петербург. Нижегородская область не вошла даже в десятку.

А вот у тех, кто предпочитает путешествовать поездом, популярность нашего региона намного выше. Чаще всего любители путешествовать на поезде выбирают Москву и Санкт-Петербург, третье место заняла Нижегородская область. По мнению экспертов, повышению популярности способствует развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения между двумя столицами и Нижним Новгородом. Надо заметить, что Нижегородская область обошла по популярности даже курортные направления.

ИСТОЧНИК KP.RU