2019-12-05T13:15:07+03:00
Общество

На нижегородском кладбище «Марьина роща» отремонтируют ограждение

Будет установлено девять новых калиток
Елена ЛАЗАРЕВА
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Это уже вторая часть пилотного проекта по контролю за доступом на территорию муниципального кладбища. В рамках первой части, как сообщили в управлении муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода, были установлены система видеонаблюдения с онлайн-доступом (восемь камер) и автоматический антивандальный шлагбаум. Стоимость работ составила 313 тысяч рублей. В рамках второй очереди будет отремонтировано 267 погонных метров ограды и установлено девять новых калиток.

«Полная реализация пилотного проекта усилит профилактическую составляющую имущественных преступлений на территории муниципальных кладбищ. Также это позволит усилить контроль за хозяйствующими субъектами, осуществляющими несанкционированное складирование мусора при замене и установке надмогильных сооружений» - рассказал директор МКУ «УМК НН» Андрей Прохоров.

Кроме того, в ноябре этого года МКУ «УМК НН» заключила муниципальный контракт на закупку автоматизированных рабочих мест и другой аппаратуры для смотрителей. Стоимость контракта составила 850 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде завершена оцифровка 50 тысяч захоронений, расположенных на территории I очереди муниципального кладбища «Нижегородское».

Ранее сообщалось, что провести инвентаризацию нижегородских кладбищ предложил мэр города Владимир Панов. «Ни для кого не секрет, что в этой сфере существует низовая коррупция. Основная проблема – продажа мест захоронения на кладбищах. Оцифровка решит эту проблему», – пояснил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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