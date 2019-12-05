2019-12-05T11:39:09+03:00
Общество

«Умные остановки» информируют нижегородцев о движении транспорта

Передача прогноза настроена на 43 «умных остановках»
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода, передают прогноз прибытия общественного транспорта 43 остановочных комплекса. Всего в Нижнем Новгороде установлено более ста остановок, примерно половина подключена к источникам питания.

На данный момент прогноз прибытия транспорта передают остановки: «Героя Степанова», «Пл.Минина и Пожарского», «Пл.Горького», «Оперный театр» (2 направления), «Ул.Ашхабадская» (2 направления), «Пл.им.Киселева», «Старых Производственников», «Мыза», «Березовская», «Пролетарская», «Автомеханическая», «Центральный рынок», «Щербинки 2» (2 направления), «Янки Купалы», «Ул.Полтавская» (2 направления), «Ул.Верхнепечерская», «Академия водного транспорта» (2 направления), «Б.Покровская», «Детская железная дорога» (2 направления), «А/ст Сенная», «Студенческая», «Школа №98» (2 направления), «ул.Заярская», «4 мр.Мещерское озеро», «3 мр.Мещерское озеро», «Сергея Акимова», «Школа №37» (2 направления), «ОАО Маяк» (2 направления), «Добролюбова», «Парк им.1 Мая» (2 направления), «Музей Академика Сахарова», «Сергея Есенина» (2 направления).

В ближайшее время планируется запустить еще несколько информационных табло. По информации источника, пуско-наладочные работы ведутся на пяти остановочных комплексах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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