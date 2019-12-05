В Нижнем Новгороде построен бетонный скейт-парк

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-05T11:23:28+03:00

Площадка уникальна тем, что на ней совмещены два типа катания

Изменить размер текста: A A

Завершилось строительство первого в Нижнем Новгороде бетонного скейт-парка для экстремальных видов спорта. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ

администрации Нижнего Новгорода.

Монолитная железобетонная конструкция возведена специально для любителей скейтборда, стритборда, велосипедов BMX, самокатов. Парк расположен в центре Сормова, территория благоустроена, проведено освещение. Наплыв экстремалов ожидается с наступлением тепла.

«С приходом тепла здесь будет очень много ребят. Полностью опробуем парк на предмет качества бетона. Попробуем разные трюки, потому что фигур здесь очень много, практически все они нужны для тренировок как новичков, так и профессионалов», - сказал представитель федерации скейтбординга в Нижегородской области Алесь Красильников.

По словам тренера нижегородской школы скейтбординга Никиты Ластухина, площадка уникальна тем, что на ней совмещены сразу два типа катания.

«В скейтбординге есть стрит-катание – это катание по всяким парапетам, перилам, через ступени, и пуловое катание – это катание в бассейнах. В парке у нас есть как стрит-секция, так и пул-секция. Можно не ходить по разным площадкам, а тренироваться в одной, при этом сразу два стиля катания», - подчеркнул Никита Ластухин.

«Получился огромный спортзал под открытым небом для большого Сормовского района: здесь и стадион «Труд», и футбольные поля, и скейт-парк, и дом спорта «Сормович», а также Сормовский парк. Мы можем сейчас смело приглашать жителей всего города и его гостей в скейт-парк, где сможем проводить соревнования», - поделился планами Дмитрий Сивохин.

ИСТОЧНИК KP.RU