2019-12-05T10:39:45+03:00
Общество

Музей истории елочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде

В музее представлены образцы нижегородских елочных украшений с 1930-х годов и до настоящего времени
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вчера в Нижнем Новгороде открылся музей истории елочных игрушек на фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель».

Участие в церемонии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Гостями праздника стали учащиеся нижегородских школ. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

«Это, пожалуй, первое официальное поздравление с Новым годом в Нижегородской области. Здорово, что у нас есть такой замечательный повод, как открытие музея истории ёлочных игрушек», - сказал Глеб Никитин. «Нижегородские ёлочные игрушки сегодня известны во всем мире и являются ярким примером самобытных художественных промыслов. За долгую историю фабрики здесь были созданы очень яркие изделия. Они будут интересны самым маленьким гостям, а взрослые смогут вспомнить новогодние моменты своего детства и молодости. Уверен, что такой музей будет способствовать росту туристической привлекательности региона, особенно в предновогодний месяц», - добавил губернатор.

На выставке представлены образцы нижегородских елочных украшений с 1930-х годов и до настоящего времени.

Первое предприятие по изготовлению елочных игрушек открылось в Горьком в 1936 году - Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». В 1946 году предприятие вошло в Союз промысловых артелей, производящих изделия художественной направленности, и получило статус предприятия художественных промыслов Горьковской области. В последние годы на фабрике были изготовлены под заказ подарочные наборы елочных украшений для участников новогоднего приема в Московском Кремле, рождественский подарок канцлеру ФРГ Г. Шредеру и другие интересные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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