2019-12-04T17:01:40+03:00
Общество

13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского

Такое решение принял Дзержинский городской суд
Елена ЛАЗАРЕВА
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Преступление совершилось еще летом, 8 августа, сообщает прокуратура Нижегородской области. 40-летний мужчина, приняв на грудь горячительного, мелко хулиганил, за что и был задержан сотрудниками полиции. Уже совершенных подвигов местечковому ухарю показалось недостаточно, и при составлении протокола он продолжил буянить. В частности, оскорбил полицейского. Причем в присутствии пяти свидетелей.

А когда правоохранители приняли решение препроводить его в машину для доставки в отдел полиции, буян окончательно потерял контроль над своими эмоциями - схватил полицейского за форменную одежду, нанес несколько ударов. А в завершение безобразия еще и укусил. По сообщению источника, сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Пьяный дебош обойдется буяну в 13 тысяч рублей. Решение о штрафе было принято на заседании Дзержинского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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