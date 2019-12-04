13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-04T17:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление совершилось еще летом, 8 августа, сообщает прокуратура Нижегородской области. 40-летний мужчина, приняв на грудь горячительного, мелко хулиганил, за что и был задержан сотрудниками полиции. Уже совершенных подвигов местечковому ухарю показалось недостаточно, и при составлении протокола он продолжил буянить. В частности, оскорбил полицейского. Причем в присутствии пяти свидетелей.

А когда правоохранители приняли решение препроводить его в машину для доставки в отдел полиции, буян окончательно потерял контроль над своими эмоциями - схватил полицейского за форменную одежду, нанес несколько ударов. А в завершение безобразия еще и укусил. По сообщению источника, сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Пьяный дебош обойдется буяну в 13 тысяч рублей. Решение о штрафе было принято на заседании Дзержинского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU