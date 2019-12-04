2019-12-04T16:27:02+03:00
Общество

Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа

Эпидпорог не превышен
Елена КАРАЛ
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Учебный и воспитательный процессы частично или полностью приостановлены в 1,6% детских садов и школ Нижегородской области. Ограничительная мера применена для сохранения здоровья детей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.

«На прошлой неделе этот процент составлял 1,2%, сейчас чуть больше. Самое главное, что у нас эпидпорог не превышен», - подчеркнули в ведомстве.

С 25 ноября по 1 декабря в Нижегородской области зафиксирован низкий порог заболеваемости ОРВИ. Это объясняется циркуляцией респираторных вирусов не гриппозного происхождения.

Роспотребнадзор также сообщил о поступлении 240 тысяч доз вакцин для взрослых и призывает нижегородцев прививаться, если они до сих пор этого не сделали.

В настоящее время прививку от гриппа сделали свыше 1,1 млн человек, что составляет 35% от общей численности населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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