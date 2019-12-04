Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-04T15:27:44+03:00

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Павел Перец – видеоблогер, автор необычных экскурсий по Санкт-Петербургу и Москве, запустил проект к 800-летию Нижнего Новгорода. «Нижний с Перцем» – это серия роликов знаменитых нижегородцах. Как сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области,

в первой части проекта – ролики о Максиме Горьком, Милии Балакиреве, Августине Бетанкуре и двух братьях - Якове Свердлове и Зиновии Пешкове. В каждой серии блогер рассказывает, как наш земляк повлиял на историю России в целом.

Проект Павла Перца предназначен в первую очередь для обычных туристов, хотя в роликах блогера есть интересные факты, которые неизвестны даже нижегородцам.

«С точки зрения как российского, так и мирового туризма Нижний Новгород является явно недооцененным городом. Панорамные виды, доступный Кремль, натуральный русский колорит: нет смысла перечислять аспекты, которые делают данный мегаполис одним из привлекательных мест планеты. В его истории можно найти удивительные страницы, которые не только привлекут, но и удивят путешественников, избравших Нижний пунктом назначения», - рассказывает Павел Перец.

Напомним, проект «Команда 800» запущен с марта этого года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Каждый нижегородец может подать идею собственного медиапроекта на официальный сайт 800-летия – nizhny800.ru, и реализовать его к юбилею города.

ИСТОЧНИК KP.RU