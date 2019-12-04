В Воротынском районе утонул рыбак
Около восьми утра на реке Суре провалились под лед двое мужчин, отец и сын, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. К месту происшествия выехал аварийно-спасательный отряд р.п. Васильсурск. Спасателям удалось спасти только сына, 1971 года рождения его 80—летний отец, к сожалению, утонул.
Спустя буквально час из того же района поступила информация о том, что под лед реки Сура около базы «Снегири» провалились еще трое рыбаков.
Спасателям удалось достать из воды всех троих. К счастью, в этот раз обошлось без погибших. Пострадавшие были госпитализированы в Воротынскую ЦРБ. Врачи диагностировали у них сильное переохлаждение, на данный момент состояние всех пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное.
Стоит отметить, что все 5 человек – жители республики Чувашия.
ИСТОЧНИК KP.RU