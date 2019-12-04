СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-04T11:29:40+03:00

Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Изменить размер текста: A A

Около 130 километров дорог в Нижегородской области планируется отремонтировать по новым технологиям в 2020 году. Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с использованием новых «бережливых» технологий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас в регионе почти половина участков ремонтируется с применением таких технологий, и в следующем году мы планируем продолжить эту работу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Одна из таких эффективных технологий – холодная регенерация, или ресайклинг. При ремонте дороги используется старое измельченное асфальтобетонное покрытие с добавлением битумной эмульсии или цемента. Таким образом, данная технология экономична, экологична, и при этом сокращает сроки ремонта. Применение новых методов асфальтировки позволило снизить стоимость ремонта километра дороги на 17% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, количество отремонтированных и построенных дорог удается увеличивать за счет устройства тонкослойных покрытий. Это снижает стоимость ремонта, увеличивает скорость укладки и позволяет продлить срок службы дорожной одежды, а также повысить комфортность и безопасность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU