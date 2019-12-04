2019-12-04T11:29:40+03:00
Общество

Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году

Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 годуОколо 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 годуФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
Изменить размер текста:

Около 130 километров дорог в Нижегородской области планируется отремонтировать по новым технологиям в 2020 году. Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с использованием новых «бережливых» технологий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас в регионе почти половина участков ремонтируется с применением таких технологий, и в следующем году мы планируем продолжить эту работу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Одна из таких эффективных технологий – холодная регенерация, или ресайклинг. При ремонте дороги используется старое измельченное асфальтобетонное покрытие с добавлением битумной эмульсии или цемента. Таким образом, данная технология экономична, экологична, и при этом сокращает сроки ремонта. Применение новых методов асфальтировки позволило снизить стоимость ремонта километра дороги на 17% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, количество отремонтированных и построенных дорог удается увеличивать за счет устройства тонкослойных покрытий. Это снижает стоимость ремонта, увеличивает скорость укладки и позволяет продлить срок службы дорожной одежды, а также повысить комфортность и безопасность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воротынском районе утонул рыбак
Движение на проспекте Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча
Почетное консульство Венгрии возобновит свою работу в Нижнем Новгороде
Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка
Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения
Миллион рублей ущерба: Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора
На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний спортивный город
Ограждение в нижегородском парке Дубки восстановят сегодня
Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей
Господдержку более чем на 300 млн руб. получили нижегородские инновационные проекты
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают команду из Латвии
Директор школы выплатил фиктивному работнику 500 тысяч рублей
Нижегородке сломали скулу после перепалки с незнакомцем
Несколько десятков жителей Нижегородской области отрезаны от «большой земли»
Комиссия минимущества проверила участки на нижегородском Гребном канале
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили подмосковным «Химкам»
Полина Гагарина встретилась с нижегородским фанатом
Выбраны территории для благоустройства в Чкаловске и Городце
Завершился ремонт пешеходных мостов в Московском районе
В Нижегородской области заканчивается выбор подрядчиков на ремонт дорог
В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание