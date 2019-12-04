2019-12-04T10:41:49+03:00
Общество

Движение на проспекте Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча

«Торпедо» сыграет с «Ак барсом» 6 декабря
Валерия ГРОМОВА
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Движение транспорта на участке рядом с «Дворцом спорта» на Гагарина в Нижем Новгорода снова будет перекрыто 6 декабря. Это связано с проведением хоккейного матча нижегородского «Торпедо».

Как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, водители не смогут ездить по участку от дома №27 до дома №29Д с 7:00 до 22:00. Там поставят специальные дорожные знаки. Мэрия просит нижегородцев быть внимательными.

6 декабря в КРК «Нагорный» пройдет очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретятся местное «Торпедо» и казанский «Ак барс». Начало игры – в 19:00.

Напомним, 3 декабря нижегородские хоккеисты сражались с "Автомобилистом". Победителя удалось определить только в овертайме. У сожалению, гости из Екатеринбурга оказались немного быстрее, и игра завершилась со счетом 2:3 в пользу "Автомобилиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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