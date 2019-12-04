2019-12-04T09:32:29+03:00
Общество

Почетное консульство Венгрии возобновит свою работу в Нижнем Новгороде

Регион планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Венгрией
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Работу Почетного консульства Венгрии в Нижнем Новгороде планируется возобновить. Об этом по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в РФ Норбертом Конкоем сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

- Соглашение предполагает сотрудничество в различных сферах. Это не только торгово-экономическое взаимодействие, но и сотрудничество в области культуры, образования, - подчеркнул Евгений Люлин.

Евгений Люлин отметил, что по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Венгрией вырос на 21% и достиг 41,3 миллиона долларов. Но, по мнению вице-губернатора, потенциал обеих сторон гораздо выше. Кроме того, с 2020 года будет возобновлена традиция проведения в Нижегородской области Дней венгерской культуры. А в НГЛУ имени Добролюбова уже открылся Центр венгерского языка и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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