2019-12-03T17:53:40+03:00
Происшествия

Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка

Мошенник предложил обменять деньги на бонусы
Вероника КОТИК
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Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудником банка.Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудником банка.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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23-летний студент из Марокко стал жертвой мошенников в Нижнем Новгороде. Те сумели обмануть его, представившись сотрудниками банка.

- Неизвестные позвонили молодому человеку 21 ноября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Под предлогом обмена бонусов они похитили у него 54 тысячи рублей. По словам самого студента, о данных способах мошенничества он раньше даже не догадывался. Профилактическая работа с ним раньше также не проводилась.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако никаких зацепок в этом деле пока не выявлено. Тем не менее расследование этого преступления продолжается. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов также пытаются установить их причастность к совершению других аналогичных преступлений. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за дальнейшим развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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