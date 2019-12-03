2019-12-03T17:20:07+03:00
Происшествия

Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения

Жертвами грабителей стала состоятельная нижегородская семейная пара
Вероника КОТИК
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Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения.Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения.Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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Одним махом лишилась всех своих накоплений 24 ноября состоятельная нижегородская семья, когда грабители вынесли из квартиры ящик с деньгами и все имеющиеся ювелирные украшения.

- Все произошло в ночь с 23 на 24 ноября, - рассказывали потом потерпевшие сотрудникам правоохранительных органов. – Неизвестные отжали пластиковое окно и пробрались в квартиру на улице Почаинской. Отсюда они вынесли металлический ящик с деньгами, старинный золотой браслет, обручальное кольцо, две пары сережек, двое колец и двое мужских часов.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, общая сумма ущерба от действий похитителей составила – 28 тысяч рублей и 340 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления разыскиваются двое мужчин. Один из них был одет в камуфлированный костюм и медицинскую маску, у другого на голове был капюшон и зеленая удлиненная куртка.

В поисках преступников даже была задействована служебная поисковая собака. Однако отыскать преступников так и не удалось. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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