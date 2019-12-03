2019-12-03T16:57:51+03:00
Происшествия

Миллион рублей ущерба: Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
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Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора.Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора.
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Крупный бизнесмен оказался под следствием из-за внесенных изменений в договор с другой компанией. В результате, материальный ущерб от его действий составил около 1 миллиона рублей.

- Уголовное дело по данному факту было возбуждено 16 мая 2019 года, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Оно было возбуждено по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». Данный ущерб компании был причинен путем искажения параметров тарифной группы по договору, заключенному между данной энергетической компанией и их партнерами.

Подозреваемым в совершении этого преступления стал советник генерального директора. В настоящее время он еще не задержан. Мера пресечения по этому преступлению не избиралась. Уже установлено, что размер ущерба по данному преступлению составил около 1 миллиона рублей. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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