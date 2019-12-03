На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний спортивный город

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-03T16:49:58+03:00

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Зимняя версия площадки «Спорт Порт» будет работать до весны на территории стадиона «Нижний Новгород». Фестиваль открытия состоится 21 декабря 2019 года, но площадка можно посетить уже с 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

На стадионе разместятся две ледовые площадки - каток площадью 3 тысячи кв.м. и профессиональная хоккейная коробка на 1400 кв.м. На обоих катках зальют искусственный лед, который позволит кататься даже при плюсовой температуре. Кроме того, через каждые полтора часа обещано профессиональное обновление льда. На стадионе будут проходить бесплатные тренировки по фигурному катанию, хоккею с шайбой и мячом. Для детей и взрослых откроется новая, модернизированная резиденция Деда Мороза, создано несколько фотозон.

Режим работы площадки – с 9.30 до 23.00 ежедневно. Стоимость катания на основном катке составит – 100 рублей за сеанс для взрослых в будни и 150 рублей – в выходные. Стоимость катания для детей - 70 рублей вне зависимости от дня недели. Также будет возможность приобрести выгодный льготный абонемент на 5 и 10 посещений. Длительность каждого сеанса – 1.5 часа. В то же время выход на лёд в рамках тренировок будет абсолютно бесплатным.

«Территория стадиона «Нижний Новгород» постепенно превращается в любимое место приверженцев здорового и активного образа жизни. Сначала года спортивные площадки, которые здесь работают, посетило около 300 тысяч человек. Очень приятно, что нижегородцы оценили нашу инициативу по использованию наследия Чемпионата мира по футболу. Уверен, что передача арены в региональную собственность позволит более эффективно планировать развитие стадиона», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU