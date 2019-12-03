Ограждение в нижегородском парке Дубки восстановят сегодня

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-03T16:38:06+03:00

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По информации отдела благоустройства администрации Ленинского района, ограждение планируется восстановить до конца дня. На данный момент рабочие завершили демонтаж поврежденного сегмента забора в парке Дубки.

Напомним, одна из секций чугунного ограждения была фактически выбита в результате дорожно-транспортного происшествия 22 октября 2019 года. Как сообщили в администрации района, был организован поиск подрядчика, способного восстановить чугунный забор. Необходимо было сохранить уникальный внешний облик ограждения, его стилистику, поэтому было принято решение демонтировать поврежденную часть ограждения, выровнять ее и заново установить на прежнее место, используя сварочное оборудование. К работам подрядчик приступил накануне. Восстановить ограждение парка планируется до конца дня.

Добавим, что по факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU