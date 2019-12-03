2019-12-03T16:24:18+03:00
Происшествия

Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей

Переписку с мошенниками мужчина вел в течение четырех месяцев
Вероника КОТИК
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Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей.Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижегородский врач-стоматолог попался на удочку мошенников, делая ставки на спорт. В результате, мужчина лишился весьма солидных накоплений – неизвестным жуликам он перевел около 250 тысяч рублей.

- В период с 12 августа по 23 ноября неизвестные лица вели переписку с нижегородцем под предлогом заработка с помощью ставок, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Деньги он переводил прямо по номеру телефона. В результате, за четыре месяца он перевел мошенникам ровно 250 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Уголовное дело по признакам мошенничества еще не возбуждено. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Личность преступников пока так и не установлена. Однако не исключено, что они могут быть причастны к совершению и других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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