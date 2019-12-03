Господдержку более чем на 300 млн руб. получили нижегородские инновационные проекты

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-03T15:48:39+03:00

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Гранты на сумму 311 млн руб. получили нижегородские разработки по разным программам Фонда содействия инновациям в 2019 году. Фонд создан для реализации государственной политики развития и поддержки в научно-технической сфере. Об этом сообщили в региональном минпроме.

«97 млн. руб. грантовой поддержки получила Нижегородская область по программам Фонда содействия инновациям в рамках национального проекта «Цифровая экономика». По этому показателю мы на 4 месте в стране. Еще 140 млн руб. получили нижегородские проекты по другим программам Фонда – «Умник», «Старт», «Коммерциализация». По сравнению с прошлым годом поддержка нижегородских проектов увеличилась на 28 % – в 2019 году область привлекла через Фонд содействия инновациям 311 млн руб. Это говорит о том, что созданная в регионе инфраструктура поддержки инновационных проектов, которую за последние годы сосредоточил в себе технопарк «Анкудиновка», работает эффективно», - сообщил губернатор Глеб Никитин.

Большая часть финансирования — 90 млн руб. — приходится на 5 нижегородских проектов, ориентированных на поддержку развитых предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию. В частности, были поддержаны платформы Hi-brain, технологии беспроводной связи, а также разработки в сфере робототехники и сенсорики.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU