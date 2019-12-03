2019-12-03T15:48:39+03:00
Общество

Господдержку более чем на 300 млн руб. получили нижегородские инновационные проекты

Гранты получили разработки предприятий, выпускающих инновационную наукоемкую продукцию
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Гранты на сумму 311 млн руб. получили нижегородские разработки по разным программам Фонда содействия инновациям в 2019 году. Фонд создан для реализации государственной политики развития и поддержки в научно-технической сфере. Об этом сообщили в региональном минпроме.

«97 млн. руб. грантовой поддержки получила Нижегородская область по программам Фонда содействия инновациям в рамках национального проекта «Цифровая экономика». По этому показателю мы на 4 месте в стране. Еще 140 млн руб. получили нижегородские проекты по другим программам Фонда – «Умник», «Старт», «Коммерциализация». По сравнению с прошлым годом поддержка нижегородских проектов увеличилась на 28 % – в 2019 году область привлекла через Фонд содействия инновациям 311 млн руб. Это говорит о том, что созданная в регионе инфраструктура поддержки инновационных проектов, которую за последние годы сосредоточил в себе технопарк «Анкудиновка», работает эффективно», - сообщил губернатор Глеб Никитин.

Большая часть финансирования — 90 млн руб. — приходится на 5 нижегородских проектов, ориентированных на поддержку развитых предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию. В частности, были поддержаны платформы Hi-brain, технологии беспроводной связи, а также разработки в сфере робототехники и сенсорики.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудником банка
Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения
Миллион рублей ущерба: Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора
На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний спортивный город
Ограждение в нижегородском парке Дубки восстановят сегодня
Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают команду из Латвии
Директор школы выплатил фиктивному работнику 500 тысяч рублей
Нижегородке сломали скулу после перепалки с незнакомцем
Несколько десятков жителей Нижегородской области отрезаны от «большой земли»
Комиссия минимущества проверила участки на нижегородском Гребном канале
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили подмосковным «Химкам»
Полина Гагарина встретилась с нижегородским фанатом
Выбраны территории для благоустройства в Чкаловске и Городце
Завершился ремонт пешеходных мостов в Московском районе
В Нижегородской области заканчивается выбор подрядчиков на ремонт дорог
В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание