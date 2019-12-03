2019-12-03T14:04:07+03:00
Общество

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают команду из Латвии

Матч пройдет в КРК «Нагорный»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В среду, 4 декабря, «Нижний Новгород» на домашнем паркете проведет матч седьмого игрового тура в Баскетбольной Лиге Чемпионов. Нашим соперником станет рижский ВЭФ. Матч пройдет в КРК «Нагорный» (пр. Гагарина, 29), начало в 18:45.

Наши баскетболисты вот уже шесть матчей подряд не могут одержать победу над соперниками. Латвийский ВЭФ – один из аутсайдеров группы С, и игра с ним - шанс для нижегородцев прервать затяжную серию поражений.

Российские любители баскетбола прекрасно знают рижский клуб по выступлениям в рамках Единой Лиги ВТБ, но в этом сезоне руководство команды решило не принимать участия в турнире, сконцентрировавшись на Баскетбольной Лиге Чемпионов и Латвийско-Эстонской лиге.

Насколько верным было это решение – покажет время, но на данный момент латыши успеха в ЛЧ не достигли. Впрочем, запомнились тем, что чуть было не выиграли у фаворита турнира - испанского «Тенерифе».

Перед матчем болельщиков ждет выступление группы Maple Season и девушек из группы поддержки NN-Girls. В прошлом матче против «Химок» на площадку вернулся маскот Лось Трюльник, научившийся новым трюкам.

В перерывах ведущий Владимир Марков вместе с Трюльником проведут несколько конкурсов, перед последней четвертью матча пройдет традиционный конкурс Madshot (бросок по кольцу с центра площадки). За точное попадание болельщик получит приз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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