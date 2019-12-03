Директор школы выплатил фиктивному работнику 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-03T13:38:15+03:00

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Директора одной из нижегородских школ обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он выплатил фиктивному работнику свыше 500 тысяч рублей.

- 11 ноября в Ленинском районе Нижнего Новгорода была проведена проверка в отношении директора одной из местных школ, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как удалось выяснить в ходе проверки, директор школы фиктивно устроил на должность рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий своего знакомого нижегородца. После этого ему была выплачена заработная плата в размере 505 тысяч рублей.

Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование этого уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU