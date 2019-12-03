Нижегородке сломали скулу после перепалки с незнакомцем

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-03T13:25:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро 20 октября у жительницы Нижнего Новгорода не задалось с самого утра – 30-летний незнакомец сначала долго пререкался с ней, а потом и вовсе ударил ее по лицу. В результате, она получила довольно серьезную травму – перелом скуловой кости со смещением.

- Сразу после получения травмы она была доставлена в городскую больницу № 39, где довольно долго лечилась, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Поэтому оставлять это дело просто так она не захотела, а пошла на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам было установлено, что ее здоровью был причинен вред средней степени тяжести. По данному факту была организована доследственная проверка.

В ходе оперативно-розыскных действий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний житель улицы Чаадаева. Свою вину в содеянном он уже признал. Ранее судим он не был. Сейчас он отпущен с условием обязательной явки.

ИСТОЧНИК KP.RU