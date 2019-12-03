Несколько десятков жителей Нижегородской области отрезаны от «большой земли»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-03T13:14:21+03:00

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Затон им. Михеева в Воскресенском районе отрезан от транспортного сообщения вследствие аномального паводка на реке Ветлуга. Паводок привел к подтоплению участка автодороги Воскресенское - Затон им. Михеева. Почти 70 жителей поселка оказались отрезанными от транспортного сообщения.

Как сообщил глава местного самоуправления Николай Горячев, в истории поселка подобная проблема возникла впервые, хотя паводки здесь происходят регулярно. «Во время весеннего паводка вопрос решался проще, сообщение с большой землей организовывалось при помощи катера. Сегодня это сделать невозможно, потому что Ветлуга покрыта льдом. В сложившейся ситуации одним из преимущественных вариантов решения проблемы стала организация перевозок при помощи судна на воздушной подушке», - сказал Николай Горячев.

Глава МСУ обратился за помощью к правительству Нижегородской области. По поручению губернатора Глеба Никитина в Воскресенский район направлено судно на воздушной подушке

Судно дежурит круглосуточно, в поселок доставляют продукты, организовано медицинское обслуживание.

В ближайшее время его сменит на дежурстве судно с экипажем компании «Логопром», которая имеет многолетний опыт организации круглогодичных речных пассажирских перевозок с применением скоростных судов на воздушной подушке. «Логопром» впервые применяет для перевозок новую современную технику - судно Фантом 750К, сообщает пресс-служба правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU