Комиссия минимущества проверила участки на нижегородском Гребном канале

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-03T12:52:30+03:00

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Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области провело выездную проверку совместно со специалистами Роспотребнадзора, административно-технической инспекции, министерства экологии, управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области, а также регионального ГУ МЧС. Чиновники проверили целевое использование участков на Гребном канале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На участках комиссия обнаружила капитальные строения и строительный мусор, но в целом участки не благоустроены, хотя были отданы в аренду еще в 2008 году именно с условием проведения благоустройства.

«В первую очередь наши специалисты проанализируют, исполняет ли арендатор условия договоров. Как уже показывает проведенная проверка, нарушения есть, и они могут привести к расторжению договоров аренды. Мы видим нехозяйское отношение к территории, которая эксплуатируется арендатором уже более 10 лет», - сказал министр Сергей Баринов. Он также подчеркнул, что участки находятся близко к центру города, на территории, где нижегородцы обычно отдыхают и занимаются спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU