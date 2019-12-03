Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили подмосковным «Химкам»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-03T12:15:33+03:00

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Вчера баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провел домашнюю игру с командой «Химки» из Подмосковья в матче Единой Лиги ВТБ.

«Нижний» играл на больших в трехсекундной зоне. «Химки» предпочли более эффективную тактику – передачи на снайперов, способных забросить мяч в корзину. Через две с небольшим минуты «Химки» лидировали со счетом 6:15, и тренер команды Зоран Лукич использовал свой первый тайм-аут. Как показали последующие за тем события – правильно сделал, «Нижний» выдал отличный отрезок в атаке. Но, увы, не в защите – химчане легко прошивали оборону нижегородцев и зарабатывали очки на штрафных бросках. Тем не менее, первая четверть еще внушала надежды на благоприятный для «Нижнего» исход – она закончилась со счетом 26:33.

К концу второй четверти даже у самых оптимистично настроенных болельщиков «Нижнего Новгорода» появились сомнения в успехе – 44:63.

Третья четверть тоже прошла при полном превосходстве подмосковной команды, которой удавалось буквально все, в том числе эффектные трехочковые. «Нижний» атаковал, но так и не смог обеспечить надежную защиту. Итог - 65:91 перед заключительной четвертью.

В четвертой четверти нижегородцы смогли взять себя в руки и не допустить явного превосходства соперника. Четверть закончилась с равным счетом – 22:22.

Но по итогам всего матча разрыв получился крупным.

ИСТОЧНИК KP.RU