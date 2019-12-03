Полина Гагарина встретилась с нижегородским фанатом

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-03T10:56:16+03:00

Вратарь хоккейной команды «Чайка» давно мечтал о встрече со звездой

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Вратарь нижегородской молодежной хоккейной команды «Чайка», входящей в ХК «Торпедо», Даниил Андреев три года назад изобразил на своем шлеме известную российскую певицу Полину Гагарину. Голкипер является ее давним поклонником и даже настраивается на матчи с помощью ее музыки. Об этом сообщает информационная служба ХК "Торпедо".

Хоккейный клуб «Торпедо» решил организовать игроку встречу со своим кумиром, когда певица была на гастролях в Нижнем Новгороде. Полина Гагарина была в восторге от рисунка на шлеме и рядом с копией своего автографа оставила настоящий. Андреев признался, что песни Полины служат для него вдохновением!

Певица была приятно удивлена таким неожиданным проявлением внимания. «Это просто феноменально!» - призналась Полина Гагарина, поблагодарив Даниила и пожелав ему успехов в хоккейной карьере!

Видео встречи начинающей звезды спорта с признанной звездой эстрады вы можете посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=GEISFYKMOEU

ИСТОЧНИК KP.RU