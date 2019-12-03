Выбраны территории для благоустройства в Чкаловске и Городце

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-03T10:37:56+03:00

В Чкаловске благоустроят пристань, а в Городце — музейный квартал

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На портале golosza.ru завершено голосование по выбору территорий, предложенных к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — 2020. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.

Чкаловцам предлагали на выбор улицу Степана Халтурина (музейный квартал) и пристань. В Городце — сквер им. А.В. Ворожейкина с прилегающими территориями и комплекс общественных пространств в музейном квартале.

В онлайн-голосовании приняли участие свыше 1,5 тыс человек. Жители выбрали пристань в Чкаловске и музейный квартал в Городце.

Следующим этапом станут общественные обсуждения, после которых специалисты Института сформируют предварительную концепцию благоустройства, которая будет представлена общественности в начале января 2020 года.

Напоминаем, в Чкаловске встреча состоится 4 декабря в 18:00 во Дворце культуры и спорта (Чкаловск, пл. Чкалова, 1). В Городце обсуждения состоятся 3 декабря в 18:00 в досуговом центре «Метеор» (Городец, ул. Кирова, д. 2).

ИСТОЧНИК KP.RU