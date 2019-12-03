В Нижегородской области заканчивается выбор подрядчиков на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-03T09:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области продолжает практику переходящих контрактов. На практике это означает, что подрядчик начинает подготовительные работы зимой, а к асфальтированию приступает весной или летом — в зависимости от того, когда наступит подходящая погода.

«На следующий год в ремонтную кампанию планируется включить более 880 км дорог регионального значения и 34 км дорог местного значения Дзержинской и Нижегородской агломерациях. Так как предстоит большой объем работ, контракты на следующий год должны быть заключены до конца года, чтобы подрядные организации смогли выйти на объекты, как только позволят погодные условия», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Примером переходящего контракта является предстоящий ремонт дороги к селу Круглово в Ардатовском районе. На состояние дороги губернатору пожаловались жители села в эфире одной из местных телекомпаний.

Дорога длиной чуть более 2,5 километров, и летом усиленно эксплуатируется дачниками. В этом году дорогу ремонтировали асфальтобетонным гранулятом. Но, так как износ асфальтового полотна на всем протяжении дороги достигает 90%, а ширина местами меньше норматива, было принято решение включить дорогу в план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ближайшие время можно вырубить прилегающий кустарник и привести в нормативное состояние земляное полотно, а с наступлением теплой погоды, в апреле-мае, подрядчик приступит к асфальтоукладочным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU