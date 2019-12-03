В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса.
В течение дня ожидается облачная погода, вечером и ночью возможен снег.
Ветер южный, 3 метра в секунду, влажность в течение дня 75-79%. Атмосферное давление — 752 миллиметра ртутного столба.
В течение дня температура воздуха снизится незначительно - до -4 градусов. Ветер останется на уровне 3-4 метров в секунду и сменит направление на юго-западный.
Луна растет, магнитное поле спокойное.
К ночи температура упадет до -6 градусов, и уже завтра нас ждет небольшое похолодание – прогнозируется, что среда будет самым холодным днем недели перед относительно теплыми, «нулевыми» выходными.
ИСТОЧНИК KP.RU