2019-12-03T08:42:33+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание

Сегодня возможен снег
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -3 градуса.

В течение дня ожидается облачная погода, вечером и ночью возможен снег.

Ветер южный, 3 метра в секунду, влажность в течение дня 75-79%. Атмосферное давление — 752 миллиметра ртутного столба.

В течение дня температура воздуха снизится незначительно - до -4 градусов. Ветер останется на уровне 3-4 метров в секунду и сменит направление на юго-западный.

Луна растет, магнитное поле спокойное.

К ночи температура упадет до -6 градусов, и уже завтра нас ждет небольшое похолодание – прогнозируется, что среда будет самым холодным днем недели перед относительно теплыми, «нулевыми» выходными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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