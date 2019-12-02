Пытаясь похитить рюкзак с женскими ботинками, грабители сломали нижегородке нос

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-02T18:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Довольно курьезное происшествие с невеселым финалом произошло на днях в Кстовском районе – грабители украли у 22-летней девушки рюкзак с женскими ботинками. Правда, при этом они сломали ей нос и нанесли несколько ударов по лицу.

- Все произошло около часа ночи 13 ноября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Неизвестный мужчина напал на девушку и ударил ее по лицу, сломав нос. Как оказалось, его целью был находящийся у него в руках рюкзак. Правда, ничего ценного в нем не было – только женские ботинки и униформа одного из сетевых кафе. Общая стоимость похищенного не превышает 1200 рублей.

Между тем, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается. Сам похищенный рюкзак вскоре был обнаружен рядом с одним из жилых домов на площади Ленина в городе Кстово.

ИСТОЧНИК KP.RU