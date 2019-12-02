Центр театрального мастерства представил спектакль «Колхозница и Рабочий»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-02T17:57:08+03:00

На лестничной клетке «Нижполиграфа» сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, Адольф Гитлер, Марлен Дитрих, Змей Горыныч и другие. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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Премьера спектакля «Колхозница и Рабочий» (18+) прошла в Центре театрального мастерства 30 ноября. Показ состоялся не в зале, как обычно, а на лестницах «Нижполиграфа», сообщает пресс-служба ЦТМ.

Эскиз этого спектакля зрители увидели во время режиссерской лаборатории современной драматургии в 2018 году. Худсовет и публика решили, что непременно нужно сделать полноценную постановку.

Историю путешествия ожившей скульптуры «Рабочий и колхозница» на всемирную выставку в Париж режиссер Бениамин Коц представил в жанре «сатирической сказки для взрослых». Лирика и мифологизм, социальный подтекст и ироничная интонация - спектакль обращает зрителя к русскому сознанию с помощью затейливо скроенной формы и игрового существования. На лестничной клетке «Нижполиграфа» сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, исторические личности (Сталин, Гитлер, Ежов, Вера Мухина, Борис Иофан, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо) и сказочные персонажи (Змей Горыныч и Серый Волк).

- Пьеса заинтересовала меня необычной формой и непривязанностью к бытовым, приземленным, частным темам, философским звучанием, но при этом простым, шуточным. Она привлекла меня свободой формы. В ней встречаются персонажи из сказок, политики, кино, и все это намешано, как в нашем сознании, - отмечает режиссер.

В ролях: Екатерина Беляева, Андрей Голошапов, Анна Сильчук, Антон Парамонов, Никита Чеботарев и Александр Калугин.

Следующие показы - 7 декабря в 21.30 и 11 декабря в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU