В Нижнем Новгороде пройдёт IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-02T17:27:02+03:00

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С 6 по 8 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на базе Детской школы искусств им. В.Ю.Виллуана пройдёт IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды», сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В конкурсе примут участие юные музыканты из Нижегородской, Московской, Вологодской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Калининградской, Воронежской, Ленинградской областей, а также Республик Татарстан и Коми. Всего принято 185 заявок из 52 учебных заведений страны.

В состав жюри входят ведущие преподаватели Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, Нижегородского музыкального училища (колледжа) имени М.А.Балакирева, а также Вологодского областного колледжа искусств.

Молодые дарования ждет не только напряженная конкурсная программа, но и мастер-классы от лучших музыкантов России – участников и победителей международных конкурсов, заслуживших признание в мировом музыкальном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU