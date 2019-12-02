2019-12-02T17:27:02+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пройдёт IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей

В нём примут участие 185 конкурсантов из 52 учебных заведений страны
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 6 по 8 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на базе Детской школы искусств им. В.Ю.Виллуана пройдёт IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды», сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В конкурсе примут участие юные музыканты из Нижегородской, Московской, Вологодской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Калининградской, Воронежской, Ленинградской областей, а также Республик Татарстан и Коми. Всего принято 185 заявок из 52 учебных заведений страны.

В состав жюри входят ведущие преподаватели Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, Нижегородского музыкального училища (колледжа) имени М.А.Балакирева, а также Вологодского областного колледжа искусств.

Молодые дарования ждет не только напряженная конкурсная программа, но и мастер-классы от лучших музыкантов России – участников и победителей международных конкурсов, заслуживших признание в мировом музыкальном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пытаясь похитить рюкзак с женскими ботинками, грабители сломали нижегородке нос
Центр театрального мастерства представил спектакль «Колхозница и Рабочий»
Грандиозный финал конкурса «Мистер Нижний Новгород - 2019» состоится 15 декабря
Нижегородский «Кулибин» оштрафован на 30 тысяч рублей
В течение недели погода в Нижнем Новгороде сюрпризов не обещает
Роспотребнадзор ответит на вопросы нижегородцев
Нижегородские студенты представят беспилотник на конкурсе UP GREAT
Реставрация памятника герою-нижегородцу обойдется в 4,14 млн рублей
Более 2000 запросов нижегородцев в соцсетях отработано в Нижегородской области в ноябре
Из-за ремонта на инженерных сетях в Нижнем Новгороде перекроют улицу Ломоносова
Нижегородские школьники готовятся к «главному школьному сочинению»
В Нижнем Новгороде перекроют проспект Гагарина
Житель Нижегородской области украл 65 миллионов рублей
Вечером и ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой снег
Фура сложилась пополам в Кстовском районе
Навашинский «супермен» причинил ущерб в 4000 рублей
С 1 декабря нижегородцам необходимо заплатить налоги и поставить зимнюю резину
Нижегородцам предлагают написать правовой диктант
В Чкаловске обсудят концепции благоустройства